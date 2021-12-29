ЭКОНОМИКА РБ

В ЭКОНОМИКЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ БЫЛО ЗАНЯТО 578,2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

13:59 29.12.2021 В экономике Брестской области в ноябре 2021 года было занято 578,2 тыс. человек. Об этом сообщает Главное статистическое управление по региону.