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ЭКОНОМИКА РБ


В МОЗЫРЕ ТУРАГЕНТ ОБВИНЯЕТСЯ В ОБМАНЕ КЛИЕНТОВ НА ОБЩУЮ СУММУ В 120 ТЫС. РУБЛЕЙ


13:16 29.12.2021

Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Мозыря, осуществлявшей деятельность в сфере туристического бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по Гомельской области, по данным следствия, в августе 2019 года фигурантка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и открыла туристическое агентство «Путевочка». Уже через несколько месяцев она стала недобросовестно работать с некоторыми клиентами. Как правило, турагент предлагала потерпевшим путевки по привлекательным ценам, получала предоплату и создавала иллюзию оформления брони. Деньги, предназначенные для зачисления на счет туроператора, присваивала себе. Спустя некоторое время фигурантка уведомляла граждан об отмене поездки туроператором по различным причинам, в основном в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, и убеждала перенести ее на более поздний срок. Так как в реальности путевки не были выкуплены, клиенты так и не уезжали на отдых.

Согласно показаниям обвиняемой, она стала обманывать клиентов для того, чтобы рассчитаться со своими долгами. В некоторых случаях внесенные на счет туроператора денежные средства одних клиентов без ведома последних шли на оплату туров других туристов. А в 2020 году фигурантка вместо возврата клиентке денег за не состоявшуюся по форс-мажорным обстоятельствам поездку, втайне переоформила ее на себя и слетала в Египет. Обвиняемая вернула клиентке деньги спустя год настойчивых требований.

Согласно материалам дела, в период с ноября 2019 года по июль 2021 года жительница Мозыря мошенническим путем завладела денежными средствами 39 клиентов на общую сумму более 90 тысяч рублей.

Следствием установлены и иные факты противоправной деятельности обвиняемой. В 2017, 2020 и 2021 годах фигурантка под различными предлогами завладела денежными средствами четырех знакомых в размере 450 долларов США, 22 000 рублей, 173 тысяч российский рублей.

Общий ущерб, причиненный преступлениями, составил более 120 тысяч рублей. Жительница Мозыря возместила потерпевшим 50 тысяч рублей. В счет возмещения ущерба на ее имущество наложен арест на сумму 17 тысяч рублей.

В ходе следствия во избежание уголовной ответственности фигурантка давала непоследовательные, зачастую ложные показания, которые меняла в зависимости от предъявляемых ей доказательств, препятствовала установлению всех фактов долговых обязательств.

На основании собранных по делу доказательств жительнице Мозыря предъявлено обвинение по ч.ч.1, 2, 3 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно, в крупном размере) и по ч.1 ст.14, ч.4 ст.209 (покушение на мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К обвиняемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело изучено прокурором и передано для рассмотрения в суд.
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