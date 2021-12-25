По прогнозу на 2022 год общий объем инвестиций должен превысить 36 млрд. руб., по Брестскому региону предусмотрено инвестировать 4,2 млрд. руб. с темпом роста 103,8%. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков в ходе рабочей поездки в Брест 28 декабря 2021 года.

«Это амбициозная задача. Здесь необходимо поработать очень серьезно, чтобы определить инвестиционные проекты, которые позволят обеспечить этот приток инвестиций. Основной упор нужно сделать на коммерческие проекты», – подчеркнул министр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в целом за пятилетку по Брестской области сегодня предложено порядка 175 проектов с объемом инвестиций около 1,5 млрд. руб.

Глава экономического ведомства также обратил внимание на импортозамещение. По Брестской области запланировано реализовать объем импортозамещающей продукции почти на 700 млн. долларов США.

«Необходимо внимательно подойти с точки зрения правильного определения тех продуктов, товаров, услуг с учетом ситуации, складывающейся в регионе. Импортозамещение – ключевой инструмент противодействия санкциям, поэтому не нужно затягивать решение этого вопроса не только предприятиям, которые попали в программу импортозамещения. По сути дела, это задача каждого предприятия, которое работает с импортом, чтобы работать на опережение», – констатировал министр экономики.

Как подчеркнул глава экономического ведомства, Брестская область по своим показателям выходит на одно из первых мест в республике.

«Рост доходов и заработной платы зависит от эффективности работы организаций. По итогам 10 месяцев финансовые результаты в целом по Брестской области положительные. Действительно, это одна из областей, которая выходит по своим показателям на одно из первых мест. В регионе сбалансированная по отраслям экономика, что позволяет годами быть в лидерах и меньше всего подвергаться внешним влияниям», – отметил Александр Червяков.

Министр экономики представил участникам заседания важнейшие параметры развития страны на будущий год и Брестской области в частности. Одна из ключевых задач – сократить разрыв в уровне и качестве жизни населения, снизить межрегиональную дифференциацию. На ее решение направлены все остальные задачи. Прежде всего, это привлечение инвестиций.

Правительство подготовило пакет документов, которые призваны стимулировать инвесторов – обновленные проекты Декрета № 10, Законов об инвестициях и СЭЗ, Налогового кодекса.