ЭКОНОМИКА РБ

В ЭКОНОМИКЕ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ БЫЛО ЗАНЯТО 676,7 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

11:39 29.12.2021 В экономике Минской области в ноябре 2021 года было занято 676,7 тыс. человек. Об этом сообщает Главное статистическое управление по региону.