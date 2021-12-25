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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ МИНЛЕСХОЗА 29 ДЕКАБРЯ ОБСУДЯТ МОДЕРНИЗАЦИЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
10:35 29.12.2021
Заседание коллегии Министерства лесного хозяйства состоится 29 декабря 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, на заседании будет рассмотрено несколько вопросов:
1. Об итогах воспроизводства лесов в 2021 году и задачах на 2022 год;
2. О соблюдении исполнительской дисциплины;
3. Модернизация и эффективность работы деревообрабатывающих производств
4. О состоянии охотничьих комплексов.
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