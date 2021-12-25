ЭКОНОМИКА РБ

НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ МИНЛЕСХОЗА 29 ДЕКАБРЯ ОБСУДЯТ МОДЕРНИЗАЦИЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

10:35 29.12.2021 Заседание коллегии Министерства лесного хозяйства состоится 29 декабря 2021 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, на заседании будет рассмотрено несколько вопросов: 1. Об итогах воспроизводства лесов в 2021 году и задачах на 2022 год; 2. О соблюдении исполнительской дисциплины; 3. Модернизация и эффективность работы деревообрабатывающих производств 4. О состоянии охотничьих комплексов.