ЭКОНОМИКА РБ

НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ СОСТАВИЛА 1 281,1 РУБЛЯ

10:13 29.12.2021 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Гродненской области в ноябре 2021 г. составила 1 281,1 рубля. Об этом сообщает Главное статистическое управление по региону.