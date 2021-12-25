|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 56,7% СФОРМИРОВАНЫ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
09:55 29.12.2021
В консолидированный бюджет Могилевской области от организаций государственного сектора экономики за январь-ноябрь 2021 года поступило 827,8 млн. рублей. На их долю приходится 56,7% общих поступлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Могилевской области, от организаций негосударственного сектора поступило 512,1 млн. рублей (35,1%), индивидуальные предприниматели уплатили 64,4 млн. рублей (4,4%), физические лица – 55,5 млн. рублей (3,8%).
Общие поступления в бюджет области составили 1 459,8 млн. рублей.
По состоянию на 1 декабря 2021 года в Могилевской области числится 419,2 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,1 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,4 тыс. организаций государственного сектора, 26,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 377,3 тыс. физических лиц.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 28.12.2021
Курсы в банках
на 29.12.2021
Конвертация в банках
на 29.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте