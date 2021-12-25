В консолидированный бюджет Могилевской области от организаций государственного сектора экономики за январь-ноябрь 2021 года поступило 827,8 млн. рублей. На их долю приходится 56,7% общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Могилевской области, от организаций негосударственного сектора поступило 512,1 млн. рублей (35,1%), индивидуальные предприниматели уплатили 64,4 млн. рублей (4,4%), физические лица – 55,5 млн. рублей (3,8%).

Общие поступления в бюджет области составили 1 459,8 млн. рублей.

По состоянию на 1 декабря 2021 года в Могилевской области числится 419,2 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,1 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,4 тыс. организаций государственного сектора, 26,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 377,3 тыс. физических лиц.