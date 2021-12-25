ЭКОНОМИКА РБ

В ЭКОНОМИКЕ ГОРОДА МИНСКА В НОЯБРЕ БЫЛО ЗАНЯТО 1 067,8 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

09:11 29.12.2021 В экономике города Минска в ноябре 2021 г. было занято 1 067,8 тыс. человек. Об этом сообщает Главное статистическое управление по г. Минску.