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ЭКОНОМИКА РБ
УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ ЛЕГКОГО МНОГОЦЕЛЕВОГО ГРАНАТОМЕТНОГО КОМПЛЕКСА «САПФИР»
18:08 28.12.2021
Одно из предприятий оборонного сектора экономики 24 декабря успешно завершило опытно-конструкторскую работу по созданию легкого многоцелевого гранатометного комплекса «Сапфир» с тандемной боевой частью.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госвоенпрома, преимуществами созданного изделия являются:
одноразовая схема применения, что позволяет стрелку быстро осуществлять смену огневой позиции, избегая ответного огня противника;
использование универсального многофункционального выстрела, позволяющего поражать широкий спектр разнообразных целей. Тандемная боевая часть позволяет внедрять боевой элемент за преграду, обеспечивая осколочное поражение противника, находящегося за препятствием;
малая масса и габариты, позволяющие использовать изделие в условиях плотной застройки населенного пункта и транспортировать его в малогабаритных кузовах транспортных средств;
газодинамика комплекса позволяет, в отличие от многих других ручных гранатометов, использовать «Сапфир» даже в небольших помещениях;
использование программируемого электронного взрывателя, разработанного предприятием самостоятельно, позволяющего программировать взрыв боеприпаса на траектории движения для поражения цели «за преградой» или «в укрытии»;
многовариантность компоновки, позволяющей вести одиночную и быструю последовательную (при совмещении нескольких транспортно-пусковых контейнеров в кластер) стрельбу;
неприхотливость в хранении, обеспечиваемая герметизацией изделия сразу после сборки;
относительно невысокая цена изделия за счет высокой степени его локализации на отечественных предприятиях (транспортно-пусковой контейнер, оптико-механическая и оптико-электронная аппаратура), изготовления корпуса гранаты и транспортно-пускового контейнера из угле- и стеклопластиковых материалов, что к тому же ведет к снижению веса гранатометного комплекса и улучшению его эргономических качеств.
Итоговые полевые испытания подтвердили соответствие изделия расчетным техническим характеристикам.
Заключительные стрельбы проходили с участием специалистов Госкомвоенпрома Беларуси, фиксировавших результаты внешней баллистики корпуса гранаты с тандемной головной частью и штатным реактивным двигателем. Они же обеспечивали постоянное сопровождение хода опытно-конструкторской работы на всех этапах ее проведения.
Проверка характеристик проводилась методом одиночной стрельбы в мишень-уловитель. После каждого произведенного выстрела путем анализа высокоскоростной видео-регистрации производилась проверка внешней баллистики изделия, а также работы реактивного двигателя, реакции станка и корпуса пускового ствола, выхода изделия из канала ствола, работы оперения выстрела, а также оценивались результаты поражающего воздействия гранаты.
Востребованность гранатометного комплекса с такими характеристиками очевидна.
Перспективный конкурентноспособный образец вооружения планируется выпускать в двух вариантах – штурмовом, для борьбы с живой силой противника находящейся в укрытиях различной степени защищенности, и с применением кумулятивного блока – для борьбы с бронетехникой.
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