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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ПРОВЕДЕТ 30 ДЕКАБРЯ «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПАССАЖИРА» В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
17:40 28.12.2021
Руководство пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги в течение трех часов 30 декабря ответит на вопросы пассажиров в онлайн-формате.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, задать свои вопросы можно будет с 11:00 до 14:00 по телефону Контакт-центра БЖД 151.
Накануне мероприятия, 29–30 декабря 2021 года, все желающие смогут задать свои вопросы специалистам БЖД через Контакт-центр Белорусской железной дороги по номеру 151, указав, что вопрос задан в рамках «Единого дня пассажира». Ответы будут опубликованы на официальном сайте Белорусской железной дороги (www.rw.by).
«Единый день пассажира» проводится на Белорусской железной дороге регулярно 4 раза в год, начиная с 2015 года, с целью изучения мнения потребителей транспортных услуг, обеспечения обратной связи.
Как показывает практика, проведение таких мероприятий способствует дальнейшему совершенствованию пассажирских перевозок и повышению качества оказываемых услуг.
Белорусская железная дорога открыта для общения с пассажирами и готова выслушать их пожелания и предложения.
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