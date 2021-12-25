Руководство пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги в течение трех часов 30 декабря ответит на вопросы пассажиров в онлайн-формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, задать свои вопросы можно будет с 11:00 до 14:00 по телефону Контакт-центра БЖД 151.

Накануне мероприятия, 29–30 декабря 2021 года, все желающие смогут задать свои вопросы специалистам БЖД через Контакт-центр Белорусской железной дороги по номеру 151, указав, что вопрос задан в рамках «Единого дня пассажира». Ответы будут опубликованы на официальном сайте Белорусской железной дороги (www.rw.by).

«Единый день пассажира» проводится на Белорусской железной дороге регулярно 4 раза в год, начиная с 2015 года, с целью изучения мнения потребителей транспортных услуг, обеспечения обратной связи.

Как показывает практика, проведение таких мероприятий способствует дальнейшему совершенствованию пассажирских перевозок и повышению качества оказываемых услуг.

Белорусская железная дорога открыта для общения с пассажирами и готова выслушать их пожелания и предложения.