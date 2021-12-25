Комиссией Министерства антимонопольного регулирования и торговли по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства рассмотрено обращение ООО «Связьгрупп» о нарушении РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» антимонопольного законодательства в части недопущения, ограничения или устранения конкуренции при проведении подрядных торгов на выполнение строительно-монтажных работ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по результатам антимонопольного расследования установлен факт наличия нарушения антимонопольного законодательства в действиях РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ». Данным предприятием при проведении отдельных подрядных торгов устанавливался, в том числе критерий оценки предложений участников, носящий дискриминационный характер: «Объем выполненных работ в филиалах РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ».

С учетом установленных критериев закупки и специфики отрасли, единственно возможным критерием, по которому определялся победитель, был критерий «Объем выполненных работ в филиалах РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ».

Таким образом, субъекты хозяйствования, которые ранее не выполняли работу филиала РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ», практически не могли стать победителями торгов.

С решением можно ознакомиться в рубрике «Недобросовестная конкуренция» раздела «Комиссия по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства».