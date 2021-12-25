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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИССИЕЙ МАРТ ВЫЯВЛЕНА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ТОРГАХ
17:25 28.12.2021
Комиссией Министерства антимонопольного регулирования и торговли по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства рассмотрено обращение ООО «Связьгрупп» о нарушении РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» антимонопольного законодательства в части недопущения, ограничения или устранения конкуренции при проведении подрядных торгов на выполнение строительно-монтажных работ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по результатам антимонопольного расследования установлен факт наличия нарушения антимонопольного законодательства в действиях РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ». Данным предприятием при проведении отдельных подрядных торгов устанавливался, в том числе критерий оценки предложений участников, носящий дискриминационный характер: «Объем выполненных работ в филиалах РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ».
С учетом установленных критериев закупки и специфики отрасли, единственно возможным критерием, по которому определялся победитель, был критерий «Объем выполненных работ в филиалах РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ».
Таким образом, субъекты хозяйствования, которые ранее не выполняли работу филиала РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ», практически не могли стать победителями торгов.
С решением можно ознакомиться в рубрике «Недобросовестная конкуренция» раздела «Комиссия по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства».
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