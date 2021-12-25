Плательщики г.Могилева уплатили за январь-ноябрь 2021 года 632,7 млн. рублей или 43,3% от общих поступлений в бюджет области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Могилевской области, крупнейшими плательщиками г.Могилева являются: РУП «Могилевэнерго»,Могилевский филиал РУП «Белтелеком», РУП «Могилевоблгаз», филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, ЗАО «Завод полимерных труб». Доля их поступлений в бюджете города составила 23,2% или 146,7 млн. рублей.

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога с физических лиц – 217 млн. рублей или 34,3%, налога на добавленную стоимость – 159,6 млн. рублей (25,2%), налога на прибыль – 68,7 млн. рублей (10,9%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале – 46,5 млн. рублей (7,4%),налога при упрощенной системе налогообложения – 32,7 млн. рублей (5,2%).

74,2% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района г.Могилева, 25,8% – Октябрьского района.