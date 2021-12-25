ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ МОГИЛЕВА УПЛАТИЛИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 632,7 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 43,3% ОТ ОБЩИХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ


16:43 28.12.2021

Плательщики г.Могилева уплатили за январь-ноябрь 2021 года 632,7 млн. рублей или 43,3% от общих поступлений в бюджет области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Могилевской области, крупнейшими плательщиками г.Могилева являются: РУП «Могилевэнерго»,Могилевский филиал РУП «Белтелеком», РУП «Могилевоблгаз», филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, ЗАО «Завод полимерных труб». Доля их поступлений в бюджете города составила 23,2% или 146,7 млн. рублей.

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога с физических лиц – 217 млн. рублей или 34,3%, налога на добавленную стоимость – 159,6 млн. рублей (25,2%), налога на прибыль – 68,7 млн. рублей (10,9%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале – 46,5 млн. рублей (7,4%),налога при упрощенной системе налогообложения – 32,7 млн. рублей (5,2%).

74,2% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района г.Могилева, 25,8% – Октябрьского района.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.12.2021
валюта курс
EUR 2.8511
USD 2.5154
RUB 3.4356
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8518 +0.0022
USD 2.5183 +0.0004
RUB 3.4255 -0.0104
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8490 2.8520
USD 2.5170 2.5220
RUB 3.4000 3.4220
подробнее

Конвертация в банках
на 28.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1340
EUR/RUB 83.3000 84.0000
USD/RUB 73.6000 74.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте