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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ОТКРЫЛА РЕГУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ КАЛИНКОВИЧИ – СВЕТЛОГОРСК – ЖЛОБИН


16:15 28.12.2021

Белорусская железная дорога 27 декабря открыла регулярное движение электропоездов на участке Калинковичи – Светлогорск – Жлобин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, Открытие регулярного движения пассажирских поездов региональных линий бизнес-класса по маршруту Калинковичи – Минск на электровозной тяге стало возможным благодаря завершению электрификации участка Калинковичи – Светлогорск-на-Березине в рамках реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин – Калинковичи – Барбаров.

После завершения данного проекта протяженность электрифицированных участков составляет 1369 км или более 25% от общей протяженности эксплуатационных путей белорусской магистрали. Он сообщил также, что в рамках данного инвестиционного проекта в первом полугодии 2022 года будет организовано грузовое движение поездов на электротяге со станции Барбаров с продукцией Мозырского нефтеперерабатывающего завода в направлении Калинковичей и Жлобина.

Электрификация позволяет использовать современный подвижной состав. В настоящее время на БЖД реализуется контракт на покупку 10 электропоездов. 6 электропоездов уже поставлено, поставка еще 4-х ожидается в первом полугодии 2022 года.

Работы по электрификации участка Жлобин – Калинковичи – Барбаров начались в 2018 году. При строительстве применялось современное оборудование, материалы и конструкции контактной сети, линейных устройств тягового электроснабжения. Были построены две тяговые подстанции, три района контактной сети, другие объекты инфраструктуры электроснабжения.

В июне 2020 года был введен в эксплуатацию участок железной дороги от станции Жлобин до станции Светлогорск-на-Березине.

Реализация проекта по электрификации участка Жлобин – Калинковичи направлена на укрепление транспортных связей и активизацию развития Гомельского, Могилевского и Минского регионов, повышение качества обслуживания пассажиров.

Жителям Калинковичей предоставлена возможность ежедневного беспересадочного проезда в дневное время суток в столицу и обратно на комфортабельных электропоездах. Для организации пассажирского сообщения, связывающего Калинковичи со Жлобином и Минском, разработан график движения поездов региональных линий бизнес-класса. Перевозки будут осуществляться современными составами ЭПР, которые уже завоевали популярность у жителей и гостей нашей страны.

Использование инновационного подвижного состава на электрифицированных участках повышает комфорт транспортного сообщения, эффективность экономических связей и мобильность населения, сокращает время нахождения в пути. К примеру, время в пути от Калинковичей до Минска ранее составляло от 4,5 до 6 часов, а после открытия движения электропоездов составит 3,5 часа.

Также в целях укрепления транспортных связей в Гомельском регионе с 27 декабря 2021 года в сообщении Калинковичи – Жлобин – Калинковичи предусмотрено курсирование поездов региональных линий экономкласса на электротяге.
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