В Гомельской области организациями всех форм собственности в январе – ноябре 2021 г.построено 4 732 новые квартиры. Введено в эксплуатацию 422,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по региону, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 221,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 52% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 153,5 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 83,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 19,8% от общего ввода по области.