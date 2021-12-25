В консолидированный бюджет области за январь-ноябрь 2021 года поступило 2864,9 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 1219,9 млн. рублей, местные бюджеты – 1645,0 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Гродненской области, бюджет Гродненской области в январе-ноябре 2021 года пополняли 15,8 тысяч организаций, 28,7 тысяч индивидуальных предпринимателей и 393,0 тысячи физических лиц.

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 95,8 процента или 2745,4 млн. рублей.

Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 64,1 млн. рублей, физическими лицами внесено в бюджет 55,2 млн. рублей, что составляет, соответственно, 2,2 и 1,9 процента поступлений.