ЭКОНОМИКА РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 29 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

14:44 28.12.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 декабря 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5183 белорусского рубля, 1 евро – 2,8518 белорусского рубля, 100 российских рублей – до 3,4255 белорусского рубля, 100 гривен – 9,2581 белорусского рубля.