Гомельский медуниверситет впервые получил международную институциональную аккредитацию по стандартам Всемирной федерации медицинского образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, по результатам экспертизы Независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР) вуз аккредитован сроком на 5 лет. Подобную аккредитацию в Беларуси получил пока только Гродненский государственный медицинский университет.

«Получение международной институциональной и программной аккредитации – это очень престижно. Это признание нашего университета на внешнем рынке высшего медицинского образования. Теперь мы в списке всемирной федерации медицинского образования, что в свою очередь будет способствовать увеличению экспорта образовательных услуг. Больше возможностей для международной деятельности получат наши студенты и преподаватели, наши выпускники, для которых упрощается внешнее признание их профессиональной квалификации», – считает ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома.

«На протяжении года велась очень основательная работа по аккредитации вуза. Мы провели детальный анализ своей деятельности, подготовили большой отчет о самооценке в соответствии с девятью стандартами международного образования. Этот отчет пристально изучали эксперты Независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР), а уже в ноябре группа экспертов работала непосредственно в университете. Они изучали структурные подразделение вуза, провели множество интервью с руководством, руководителями практик, преподавателями и студентами. Результатом этой очень скрупулезной проверки университета стало положительное заключение о соответствии ГомГМУ требованиям международной аккредитации. Процесс подготовки к аккредитации стал толчком к новому этапу развития университета. За это время были внедрены 19 новых документов, реализация которых способствует изменениям, как того требует современное высшее медицинское образование», – говорит проректор по учебной работе ГомГМУ Виктор Александрович Мельник.

Цель международной институциональной аккредитации – оценка и признание высокого качества деятельности университета и реализуемых образовательных программ в соответствии с международными стандартами аккредитации и руководствами Всемирной федерации медицинского образования (WFME).

НААР первая организация из стран СНГ, получившая признание Всемирной Федерацией Медицинского Образования (WFME), что дает право проведения международной аккредитации медицинских организаций и образовательных программ в соответствии с международными стандартами.

Свидетельства о международной аккредитации получили три образовательные программы ГомГУ: 1 – 79 01 01 «Лечебное дело», 1 – 79 01 04 «Медико-диагностическое дело», 1 – 79 01 03 «Медико-профилактическое дело