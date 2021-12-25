Во вторник, 28 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0004 BYN (+0,2%) до 2,5183 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5179 BYN). (Объём торгов: 48 164 300 BYN).

Курс евро также укрепился отступил на 0,0022 BYN (+0,08%) до 2,8518 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8496 BYN). (Объём торгов: 45 340 500 BYN).

В свою очередь российский рубль подешевел на 0,0104 BYN (-0,3%) до 3,4255 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4359 BYN). (Объём торгов: 14 208 100 BYN).

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,522 и 2,57 рубля; евро между 2,855 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,422 и 3,53 рубля.