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28.12.2021

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ЭКОНОМИКА РБ


РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК


13:26 28.12.2021

Во вторник, 28 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0004 BYN (+0,2%) до 2,5183 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,5179 BYN). (Объём торгов: 48 164 300 BYN).

Курс евро также укрепился отступил на 0,0022 BYN (+0,08%) до 2,8518 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,8496 BYN). (Объём торгов: 45 340 500 BYN).

В свою очередь российский рубль подешевел на 0,0104 BYN (-0,3%) до 3,4255 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4359 BYN). (Объём торгов: 14 208 100 BYN).

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,522 и 2,57 рубля; евро между 2,855 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,422 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 25.12.2021
валюта курс
EUR 2.8511
USD 2.5154
RUB 3.4356
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8518 +0.0022
USD 2.5183 +0.0004
RUB 3.4255 -0.0104
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8490 2.8520
USD 2.5170 2.5220
RUB 3.4000 3.4220
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Конвертация в банках
на 28.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1340
EUR/RUB 83.3000 84.0000
USD/RUB 73.6000 74.2000
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