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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ТЯГАЧА СТОИМОСТЬЮ 137 ТЫС. РУБЛЕЙ С ВИДОИЗМЕНЕННЫМ VIN-НОМЕРОМ


13:05 28.12.2021

Грузовик MAN с видоизмененным VIN-номером намеревался незаконно ввезти из Польши на территорию Евразийского экономического союза российский перевозчик.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Брестсткой таможни, грузовой седельный тягач пересекал белорусско-польскую границу через пункт пропуска «Козловичи». В ходе осмотра транспортного средства внимание брестских таможенников привлек идентификационный номер: визуально были выявлены признаки, указывающие на его возможное видоизменение.

Заключение эксперта Брестского межрайонного отдела ГКСЭ Республики Беларусь подтвердило подозрения таможенников - первоначальный идентификационный номер подвергался изменению.

Грузовик 2010 года выпуска, предварительной оценочной стоимостью порядка 137 тыс. рублей, изъят до решения суда.

По данному факту сотрудниками Брестской таможни начат административный процесс по ч.2 ст.15.1 КоАП Республики Беларусь.
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