В Витебской области организациями всех форм собственности в январе-ноябре 2021 г.построено 3,2 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 265,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по региону, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 114,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 43,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 95 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 61,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 23,2% от общего ввода по области.