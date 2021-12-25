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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ПОСТРОЕНО 5,9 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
10:57 28.12.2021
В Брестской области организациями всех форм собственности в январе–ноябре 2021 г.построено 5,9 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 572,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по региону, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 367,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 64,2% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 267,1 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 138,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 24,2% от общего ввода по области.
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