В Брестской области организациями всех форм собственности в январе–ноябре 2021 г.построено 5,9 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 572,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по региону, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 367,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 64,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 267,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 138,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 24,2% от общего ввода по области.