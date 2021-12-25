Первый юный пациент получил дозу вакцины в 6-й детской поликлинике Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, Роману Павловцу – 16 лет и теперь он официально считается первым ребенком в стране, который получил прививку от коронавируса.

По словам начальника отдела медпомощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Екатерины Янущик, «детей прививают с 12 лет. Вакцинация будет проходить во всех городских детских поликлиниках и стационарах Минска. Точно такая же ситуация – по всей стране. Будем надеяться, что прививочная кампания не будет отличать от кампании против гриппа».

По словам Екатерины Янущик, «дети являются специфической категорией. Например, в первую волну они почти не болели, а теперь бывают случаи и госпитализации. Кроме того, болея легко они, при этом, представляют своеобразную группу риска и могут быть переносчиками инфекции для своих семей. Поэтому вакцинация важна: она позволит создать иммунную прослойку и предотвратить в дальнейшем рост заболеваемости ковидом».

«Перед прививкой, родители или законные представители должны обязательно подписать информированное согласие. Детей начинаем прививать с 12 лет, так как из организм в этот период уже окрепший и готов давать адекватный иммунный ответ. А в 11 лет, например, делаем ревакцинацию от дифтерии. Думаю, вакцинация будет идти хорошими темпами, так как родители ещё год назад звонили и уточняли, когда начнут прививать детей. Люди, столкнувшиеся с опасностями коронавируса, знают цену жизни», - отметила главный врач 6-й детской поликлиники Анна Котова.

Отметим, что Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против инфекции COVID-19. Привить против COVID-19 можно детей в возрасте 12-17 лет. Вакцинацию можно пройти не ранее 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием противопоказаний к вакцинации у детей. В настоящее время для вакцинирования предлагается инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 (Verо Cell). Страна-производитель Китайская Народная Республика.