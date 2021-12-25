ЭКОНОМИКА РБ

НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ СОСТАВИЛА 1 239,8 РУБЛЯ

09:44 28.12.2021 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Витебской области в ноябре 2021 г. составила 1 239,8 рубля. Об этом сообщает Главное статистическое управление по Витебской области.