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ЭКОНОМИКА РБ
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ПОСТУПИЛО 1459,8 МЛН. РУБЛЕЙ
09:03 28.12.2021
За январь-ноябрь 2021 года в бюджет Могилевской области поступило 1 459,8 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Могилевской области, наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 529,2 млн. рублей (36,2%), налога на добавленную стоимость – 187,2 млн. рублей (12,8%), налога на прибыль – 138,9 млн. рублей (9,5%), акцизов – 75,9 млн. рублей (5,2%), налога при упрощенной системе налогообложения – 70,8 млн. рублей (4,8%).
В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар»,ООО «Кронохем», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», РУП «Могилевоблгаз», филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», ЗАО «Завод полимерных труб», СООО «Оазис Груп». Удельный вес их платежей составил 20% общих поступлений в бюджет области.
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