ЭКОНОМИКА РБ

НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ СОСТАВИЛА 1 457,9 РУБЛЯ

18:16 27.12.2021 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минской области в ноябре 2021 г. составила 1 457,9 рубля. Об этом сообщает Главное управление статистического управления региона.