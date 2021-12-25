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ЭКОНОМИКА РБ


НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ СОСТАВИЛА 1 457,9 РУБЛЯ


18:16 27.12.2021

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минской области в ноябре 2021 г. составила 1 457,9 рубля. Об этом сообщает Главное управление статистического управления региона.
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