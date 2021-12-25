Лукашенко 27 декабря подписал Указ № 512 «Об уточнении отдельных показателей бюджета государственного внебюджетного фонда».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, с учетом ожидаемой динамики фонда заработной платы и данных о фактическом исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в 2021 году доходы бюджета фонда увеличиваются на Br580 039,4 тыс., расходы - на Br550 049,9 тыс., превышение доходов над расходами - на Br29 989,5 тыс.