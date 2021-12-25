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ЭКОНОМИКА РБ
НА БЕЛАЭС УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА ЗАГРУЗКА ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА В РЕАКТОР ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА
17:02 27.12.2021
На белорусской атомной электростанции 27 декабря завершены работы по загрузке ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, в реактор загружены 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом.
В рамках дальнейшей реализации программы физического пуска блока будут выполнены работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний, переводу реакторной установки в горячее состояние и ее вывод на минимально-контролируемый уровень мощности.
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