ЭКОНОМИКА РБ

НА БЕЛАЭС УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА ЗАГРУЗКА ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА В РЕАКТОР ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА

17:02 27.12.2021 На белорусской атомной электростанции 27 декабря завершены работы по загрузке ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, в реактор загружены 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. В рамках дальнейшей реализации программы физического пуска блока будут выполнены работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний, переводу реакторной установки в горячее состояние и ее вывод на минимально-контролируемый уровень мощности.