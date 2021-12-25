В Минской области в январе-ноябре 2021 года организациями всех форм собственности построено 8,4 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1 041,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления региона, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 371,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 35,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 239,4 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 661,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 63,6% от общего ввода по области.