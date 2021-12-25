ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 29 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»

16:19 27.12.2021 Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гродненской области Петрова Татьяна Александровна 29 декабря 2021 года проведет «прямую линию». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ИМНС по Гродненской области, вопросы можно будет задать с 09ºº до 12ºº часов по телефону 8 (0152) 45-30-04.