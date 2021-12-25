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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 29 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
16:19 27.12.2021
Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гродненской области Петрова Татьяна Александровна 29 декабря 2021 года проведет «прямую линию».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ИМНС по Гродненской области, вопросы можно будет задать с 09ºº до 12ºº часов по телефону 8 (0152) 45-30-04.
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