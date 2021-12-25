Жителям более 10 тыс. населенных пунктов Беларуси стал доступен 4G от life:) в 2021 году

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, 2021 год для мобильного оператора life:) можно смело назвать годом 4G. Благодаря активной работе в этом направлении за пределами крупных городов вдвое увеличилось количество базовых станций, работающих в стандарте LTE. У них больший радиус действия, который обеспечивает качественный сигнал даже в отдаленных уголках сельской местности.

В Минской области в этом году стало на 384 базовые станции больше. Если проводить аналогию, в 2021 году новая 4G-станция появлялась в области каждый день! В Могилевской и Витебской области их количество увеличилось в два раза. Запускал оператор новые 4G-станции и в Гродненской, Брестской, Гомельской областях. К концу года связь 4G от life:) доступна 94 % населения Беларуси.

Выбирая точки для установки новых станций, фокус был направлен именно на отдаленные уголки на карте Беларуси. Теперь связь 4-го поколения доступна в Околице, Лудчице, Полыковичах, Лошнице, Потоке, Заболотье и многих других небольших населенных пунктах. В целом в результате проведенных оператором работ в 2021 году количество населенных пунктов, где у абонентов есть возможность пользоваться интернетом 4G, увеличилось практически в 3 раза. На текущий момент сеть 4G доступна более чем в 17 500 городах, сёлах, деревнях, агрогородках.

Абоненты life:) могут оставаться онлайн, не выпадать из рабочих вопросов и видеоконференций с коллегами, активно общаться с близкими в мессенджерах и соцсетях, смотреть фильмы и вести долгие разговоры далеко за пределами крупных городов, где раньше не было 4G. А значит – быть на связи и во время поездки на дачу, и у бабушки в гостях в небольшом поселке, и во время командировки или просто отдыха за городом.

Больше всего новых базовых станций открылись в Лунинецком, Осиповичском, Шкловском, Любанском, Белыничском, Минском, Быховском, Могилевском, Борисовском и Докшицком районах.

«В этом году сеть 4G выросла на 38 % по всей территории республики, за пределами крупных городов базовых станций стало вдвое больше. Теперь 4G-интернет доступен еще большему количеству жителей деревень и небольших поселков. Уже на сегодняшний день практически всё население Гомельской, Могилевской и Витебской областей охвачено покрытием 4G. Развитие сети будет продолжаться и в следующем году», – подвел итоги года заместитель генерального директора life:) Игорь Сосонкин.

Эффект от расширения сети подтвержден и статистикой – за январь-декабрь 2021 года объем трафика по сравнению с таким же периодом в 2020 году увеличился на 35 %. Это говорит о том, что абоненты life:) активно используют мобильный интернет 4G в повседневной жизни и для работы, и для личных целей.

Активнее всего за 12 месяцев серфили в интернете жители Гомельской области – здесь объем трафика вырос на 58 %. Далее в рейтинге самых качающих идет Могилевская область – рост на 56 %. В Гродненской области – на 36 %, Витебской на 27 %, а в Минской – на 26 %.

Несмотря на то, что абоненты life:) активно пользуются мобильным интернетом и решают множество вопросов онлайн, они продолжают много общаться и по мобильной сети. Рост голосового трафика в этом году зафиксировали по всей стране. Так в Витебской области общаться по телефону стали на 8,6 % больше, а в Брестской области на 7,8 % больше. В Гомельской области количество разговоров увеличилось на 9,5 %, в Гродненской – на 2,7 %.

«В 2022 году мы планируем продолжить расширение 4G, существенные изменения коснутся Гродненской и Брестской областей. Уверен, наши клиенты смогут по достоинству оценить результаты этой работы, которая в первую очередь направлена на комфорт и удобство наших абонентов», – добавил Игорь Сосонкин.

Проект по расширению сети 4G оператор life:) реализует в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud.