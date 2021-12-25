ЭКОНОМИКА РБ

НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА СТОЛИЧНЫХ РАБОТНИКОВ В НОЯБРЕ СОСТАВИЛА 2 070,7 РУБЛЯ

15:07 27.12.2021 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников г.Минска в ноябре 2021 г. составила 2 070,7 рубля. Об этом сообщает Главное управление статистического комитета Минска.