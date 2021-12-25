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ЭКОНОМИКА РБ
«ПРИЛОЖЕНИЕ ПОМОЩИ» ПОМОГЛО ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМ ПОХИТИТЬ ПОЧТИ 19 ТЫС. РУБЛЕЙ У ЖИТЕЛЬНИЦЫ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
13:58 27.12.2021
«Приложение помощи» помогло злоумышленникам похитить почти 19 000 рублей у жительницы Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по Минской области, по-прежнему нередки случаи, когда кибермошенники убеждают граждан установить на свой мобильный телефон «приложение помощи» - AnyDesk и им подобные, после чего завладевают реквизитами банковских платежных карт потерпевших и похищают денежные средства, находящиеся на карт-счетах. Очередной пример жительницы центрального региона страны – подтверждение тому, что, к сожалению, граждане до сих пор продолжают доверять злоумышленникам.
Так, 13 декабря 54-летней уборщице из деревни Бережа Дзержинского района позвонил неизвестный, представился, как и в ряде подобных случаев, сотрудником банка и сообщил, что от имени женщины якобы оформлен кредит. Для того, чтобы выявить «кредитополучателя», ей необходимо прийти в банковское учреждение для совершения аналогичной операции.
Женщина по его совету оформила кредиты на сумму почти 19 000 рублей в отделениях различных банков. Примечательно, что в отдельных случаях ей даже пришлось ехать для этого в столицу. Злоумышленники все время были на связи, сопровождая сделки «онлайн», в том числе по пути из Дзержинского района в Минск, а в один из дней даже убедили руководителя женщины отпустить ее с работы для посещения банка. Также по их указанию потерпевшая установила на мобильный телефон приложение «AnyDesk».
Часть денежных средств, уже находящихся на карт-счете, «работники банка» похитили, используя данное программное обеспечение. Разрешение на пользование приложением принимала потерпевшая, она же сообщила CVV-код, указанный на обороте банковской платежной карты. Еще часть денежных средств, полученных наличными в отделениях банков, женщина по указанию злоумышленников перечисляла на свой карт-счет, после чего преступная схема вновь повторялась.
По данному факту Дзержинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Потерпевшая допрошена, осмотрен ее мобильный телефон, в банковские учреждения направлены запросы на получение сведений о движении денежных средств по счетам.
Следствие отмечает: в данном случае, как и в ряде подобных, потерпевшая по указанию неизвестных сама установила на смартфон определенное приложение. Оно находится в свободном доступе в магазине приложений и предоставляет посторонним удаленный доступ, а также управление мобильным телефоном владельца. С помощью данного приложения злоумышленники могут удаленно наблюдать все, что происходит на экране Вашего телефона, в том числе - наблюдать операции, совершаемые в приложении банка, видеть реквизиты банковских платежных карт, которые вводят по их указанию потерпевшие.
В очередной раз следователи Минской области акцентируют внимание граждан: не устанавливайте по просьбе незнакомцев подозрительные приложения на свой мобильный телефон! Помните: сотрудник банка либо сотрудник правоохранительных органов никогда не станет звонить Вам с подобным предложением!
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