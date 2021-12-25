Программа по энергосбережению на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» на 2021 год выполнена.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, у нафтановцев и полимировцев всё четко: энергосбережение на год вперед просчитано, мероприятия в программе утверждены. Все они условно разделены по направлениям, в которых заводчане экономят ресурсы – электрическую, тепловую энергию и топливо.

«Наибольший эффект дает замена теплоизоляции на паропроводах, – говорит инженер-энергетик предприятия Александр Хаткевич., – в этом году провели три таких мероприятия, два из них внедрили в конце ноября на магистральной эстакаде в цехе № 011. Там реконструировали трубопровод пара 1,6 Мпа. Два таких паропровода приносят примерно 90 % эффективности. В холодное время года они позволят сэкономить по 2200 Гкал в месяц.

Еще заметно сократила расходы замена тепловой изоляции межцеховых коммуникаций – трубопроводов парового конденсата и горячей воды в том же цехе № 011. Десять теплопроводов за ноябрь 2021-го позволили сэкономить 1045 Гкал. А это 174 тонны условного топлива в месяц.

На втором месте – замена технологического оборудования на более современное и эффективное. В таком случае значительно снижается удельный расход топлива и энергии – тепловой и электрической. Замена насосного оборудования на более мощное позволяет получить хороший экономический эффект.

Топливо, например, бережет обновление тепловой изоляции печей пиролиза в цехах № 101 и 104. Раньше они все были «в красном» – в кирпиче, а теперь изнутри обшиты термоизолирующими шлако-волоконными плитами.

А самый популярный способ энергосбережения – современное освещение. Однако, в сравнении с другими успехами полимировцев, результаты здесь намного меньше. Замена десяти, двадцати и даже сотни светильников дает относительно небольшой эффект. Тем не менее, всё равно позволяет улучшить освещенность рабочих мест и экономить электроэнергию.

Например, в цехе № 204 в этом году заменили 79 светильников приточных камер, на лестничных клетках – за месяц сэкономили 1,88 тыс. кВт/ч. А в цехе № 604 уже установили 231 единицу светового оборудования (3,71 тыс. кВт/ч). Еще 24 штуки обновили в цехе № 009 и сберегли 1,1 тыс. кВт/ч.

Конечно, не всегда это освещение работает круглый день. И на этот случай у энергетиков всё просчитано: на широте 56° для Новополоцка максимальная световая нагрузка (при естественном освещении из окон) составляет 4800 часов.

Также полимировцы постепенно меняют неэкономичные старые оконные переплеты, «витражи», на стеклопакеты. Новое остекление проявляет себя в отопительный сезон.

«В будущем именно технологические изменения позволят сэкономить наибольший объем топливно-энергетических ресурсов, – подытоживает Александр Хаткевич, – например, ожидаем солидного эффекта от работы ЭП-200: экономия в этом случае будет зависеть от загрузки производственных мощностей».

Программа по энергосбережению на 2021 год уже выполнена. В результате 31 проведенного мероприятия (14 дополнительных в том числе) к концу года ожидаем эффект в 4520 тонн условного топлива.