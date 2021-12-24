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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 803,1 ТЫС. КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ
12:52 27.12.2021
В Минске в январе-ноябре 2021 г. организациями всех форм собственности построено 14,3 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 803,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении по Минску, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 149,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 18,7% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 136,8 тыс. квадратных метров.
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