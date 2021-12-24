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ЭКОНОМИКА РБ


УСТАНОВЛЕНЫ ТАРИФЫ В СФЕРЕ ЖКХ НА 2022 ГОД


12:27 27.12.2021

Принят Указ от 23 декабря 2021 г. № 507 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год», которым установлены предельно-допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения осуществлено при соблюдении основного принципа – ежегодный платеж по типовой 2-х комнатной квартире площадью 48 м² с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг (далее – типовая квартира) не должен увеличиться более чем на 5 долларов США в эквиваленте.

В рамках ежегодно допустимого повышения на жилищно-коммунальные услуги увеличение тарифов (цен) будет осуществлено в 2 этапа:

1 этап (с 1 января 2022 года) – повышение тарифов до уровня, обеспечивающего возмещение среднереспубликанских затрат, по тем жилищно-коммунальным услугам, по которым этот уровень был обеспечен в 2021 году (3,92 доллара США);

2 этап (с 1 июня 2022 года) – повышение тарифа на тепловую энергию, цен на природный и сжиженный газы и тарифов на электрическую энергию на цели отопления (1,08 доллара США).

Увеличение тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги в 2022 году произойдет в следующих размерах:

с 1 января:

электроснабжение - на 10,9 процента;

газоснабжение - на 11,9 процента;

водоснабжение - на 14,2 процента;

водоотведение (канализация) - на 15,2 процента;

капитальный ремонт - на 8,8 процента;

техническое обслуживание – на 12,9 процента;

техническое обслуживание лифта – на 9,9 процента;

управление общим имуществом – на 7,3 процента;

обращение с твердыми коммунальными отходами – на 13,5 процента и т.д;

с 1 июня:

теплоснабжение – на 8,8 процента.

Кроме того, в целях упрощения администрирования расчетов с населением за природный газ (как для потребителей, так и для газоснабжающих организаций) с 1 июня 2022 года будет установлена единая цена на природный газ (без ее дифференциации в отопительный и летний периоды), используемый в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов.

Средняя цена на природный газ составит 0,1977 рубля за 1 м3. При этом в летний период (начиная с 1 июня 2022 года) произойдет снижение цены на природный газ на 34,4 копейки за 1 м3 (с 0,5417 до 0,1977 рубля за 1 м3), а в отопительный период – увеличение на 4,83 копейки за 1 м3 (с 0,1494 до 0,1977 рубля за 1 м3).
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