В Беларуси организациями всех форм собственности в январе – ноябре 2021 г построено 43,7 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 3 757,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Как сообщает Национальный статистический комитет, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 533 тыс. квадратных метров общей площади, или 40,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 1 139,9 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 083,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,8% от общего ввода по республике.