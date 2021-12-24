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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 3 757,6 ТЫС. КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ
11:32 27.12.2021
В Беларуси организациями всех форм собственности в январе – ноябре 2021 г построено 43,7 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 3 757,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Как сообщает Национальный статистический комитет, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 533 тыс. квадратных метров общей площади, или 40,8% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 1 139,9 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 083,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,8% от общего ввода по республике.
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