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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ИДЕТ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ КОЕЧНОГО ФОНДА
11:02 27.12.2021
В связи с тем, что 4 волна коронавируса отступает, идет перепрофилирование коечного фонда больниц и возобновление оказания плановой помощи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, так, в Минске, а также Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях продолжают проходить дезобработку и возвращаются в привычный режим работы больницы, все РНПЦ также продолжают оказывать плановую помощь.
В связи со снижением уровня заболеваемости продолжают возвращаются к плановой работе отделения столичных клиник. В профильный режим работы за истекшую неделю возвращено 203 койки минских клиник. Так, уже приступили к работе в штатном режиме отделение анестезиологии и реанимации № 2 МНПЦ ХТиГ, начата госпитализация и лечение профильных пациентов в кардиологическом отделении, в отделения для лечения больных с инфарктом миокарда, гнойной хирургии, анестезиологии и реанимации 2-й ГКБ, возобновил работу ангиографический кабинет.
В ближайшее время возобновят профильную работу Минский горцентр дерматовенерологии, неврологическое и кардиологическое отделения Больницы скорой медицинской помощи, кардиологическое отделение и отделение гнойной хирургии 10-й клиники и ангиографический кабинет.
На сегодняшний день плановая помощь и консультации по профилям оказывается в следующих больницах: онкология – Минский онкоцентр, общая хирургия – больница скорой медпомощи, 3-я, 4-я, 5-я ГКБ и МНПЦ ХТиГ, торакальная хирургия и желудочно-кишечные кровотечения – 10-я ГКБ.
Пациенты, которым нужна сосудистая хирургия и кардиохирургия, трансплантология, а также пациенты с нефрологической, гастроэнтерологической, неврологической и ревматологической патологией – госпитализируются в МНПЦХТиГ и 2-ю больницу.
Пациенты офтальмологического профиля проходят лечение в 3-й, 10-й, ГКБ, урологического – во 2-й, 4-й больнице и больнице скорой медпомощи.
В больнице скорой медпомощи и в 5-й больнице также оказывается неврологическая, нейрохирургическая помощь.
Оториноларингологическая помощь оказывается в 4-й и 11-й ГКБ, хирургическая (челюстно-лицевая), ревматологическая и реабилитационная помощь оказывается в 11-й ГКБ.
Кардиологическую помощь можно получить в 1-й, 2-й, 3-й, 5-й клиниках, больнице скорой медпомощи и МНПЦХТиГ.
На лечение к нефрологам и эндокринологам можно попасть в 1-ю городскую больницу. Травматологическая помощь традиционно продолжает оказываться в 6-й ГКБ и больнице скорой медпомощи.
Акушерско-гинекологическую помощь оказывают в 1-й, 3-й, 5-й больницах, городской гинекологической больнице, родильном доме № 2.
Педиатрическую помощь по-прежнему оказывают 2-я, 3-я, 4-я городские детские больницы и МГЦМР, частично ГДИКБ.
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