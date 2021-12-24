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ЭКОНОМИКА РБ


В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ДОЛГОСТРОЕВ НАБЛЮДАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА - КГК


17:38 24.12.2021

На заседании Мингорисполкома по инициативе Комитета государственного контроля 23 декабря 2021 года рассмотрен вопрос сокращения числа столичных долгостроев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, Анализ ситуации показал, что на начало текущего года в стране насчитывалось 4465 долгостроев, из них 70% являются долгостроями свыше 5 лет, а каждый пятый из них – стал долгостроем более 20 лет назад.

Комитетом госконтроля был определен алгоритм действий по наведению порядка в этой сфере. Во всех регионах страны и в Минске (в том числе с участием работников КГК) проведена инвентаризация объектов сверхнормативного строительства с целью определения их дальнейшей судьбы (завершение строительства, консервация, списание, снос, продажа и т.д.). Советом Министров разработан и утвержден 5-летний комплекс мер по сокращению количества таких объектов и недопущению образования новых. С учетом этих подходов во всех областях и Минске сформированы региональные и отраслевые мероприятия по сокращению числа сверхнормативных объектов.

Результатам проведенной работы стало снижение числа долгостроев на 18%.

«Проблема долгостроев актуальна для Беларуси, но в ее решении наблюдается положительная динамика. Если на начало года в стране насчитывалось 4465 долгостроев, то на 1 октября зарегистрировано 3670 таких объектов. Их количество уменьшилось на 18%. Разработана также концепция дальнейшей работы по зданиям, которые до сих пор носят статус сверхнормативного незавершенного строительства», - отметил начальник управления контроля за использованием государственной собственности Комитета государственного контроля Николай Зеньчик.

В Минске количество долгостроев по итогам работы за 9 месяцев 2021 года снизилось на 32%. К настоящему времени введено в эксплуатацию 83 объекта. Из наиболее значимых – здания гимназии № 25 по ул.Седова, а также судов Первомайского и Советского районов по ул. Ф.Скорины.

В стадии завершения строительства находится жилой комплекс «Лазурит» на пересечении пр.Победителей и ул.Нарочанской (ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2021 года), учебно-лабораторный комплекс БГУ по ул.Долгобродской (является долгостроем с 1998 года, завершение строительства – в 2022 году).

Необходимо отметить, что в ноябре-декабре текущего года в каждой области с целью активизации работы по сокращению объектов сверхнормативного строительства проведены заседания облисполкомов с участием представителей Комитета госконтроля.

Работа по наведению порядка в этой сфере продолжается.
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