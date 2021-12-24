В рамках проведения контрольных мероприятий МАРТ установлено нарушение требований законодательства о ценообразовании со стороны импортера в части превышения установленных уполномоченными государственными органами предельных цен на лекарственные средства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, разница между фактической выручкой, полученной от реализации лекарственных средств, и расчетной величиной выручки от их реализации по ценам, установленным в соответствии с законодательством, составила 32100,72 рублей.

Превышение предельных установленных цен было установлено по реализации 15 лекарственных средств, среди которых: Аквадетрим, Боботик, Диласидом, Индапен ретард, Карвидил, Панангин, Стопдиар, Тиоктацид, Тулип.

За нарушение законодательства о ценах и ценообразовании Экономическим судом г.Минска вынесены постановления о наложении административных взысканиях в отношении юридического лица в размере 64 201 рубль 44 копейки и должностного лица, ответственного за формирование цен в размере 5 базовых величин.

Постановление суда вступило в законную силу.

Всего с начала года МАРТ составлено 24 протокола за нарушение установленного порядка формирования цен на 26 лекарственных средств, 65 изделий медицинского назначения и услуги по лабораторной диагностике инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Общая сумма наложенных штрафов, по рассмотренным судом дел об административных правонарушениях, составляет 67 658,38 рублей.