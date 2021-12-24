|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ВЫРОС НА 2,6%
16:17 24.12.2021
В Могилевской области розничный товарооборот в январе- ноябре 2021 г. составил 4681,4 млн рублей, или 102,6% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,8 рубля против 12,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2021 г. составил 4286,7 млн рублей, или 103,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-ноябре 2021 г. оптовый товарооборот составил 2977,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,5% к уровню января-ноября 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2021 г. составил 194,7 млн рублей, или 114,3% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.12.2021
Курсы в банках
на 24.12.2021
Конвертация в банках
на 24.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте