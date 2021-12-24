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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ВЫРОС НА 2,6%


16:17 24.12.2021

В Могилевской области розничный товарооборот в январе- ноябре 2021 г. составил 4681,4 млн рублей, или 102,6% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,8 рубля против 12,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2021 г. составил 4286,7 млн рублей, или 103,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-ноябре 2021 г. оптовый товарооборот составил 2977,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,5% к уровню января-ноября 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2021 г. составил 194,7 млн рублей, или 114,3% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.
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