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ЭКОНОМИКА РБ
В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ПОСТУПИЛО 52,6 МЛН. РУБЛЕЙ
15:53 24.12.2021
По состоянию на 1 декабря 2021 года на учете в налоговых органах Витебской области состояло 23947 индивидуальных предпринимателей и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года их численность увеличилась на 359 или на 1,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, за 11 месяцев 2021 года от данной категории плательщиков в бюджет уплачено 52,6 млн. рублей налогов и других платежей. Удельный вес поступлений от индивидуальных предпринимателей составил 2,3% в общих поступлениях бюджета области.
Около 80 процентов поступлений от индивидуальных предпринимателей сформировано за счет следующих доходных источников: налога при упрощенной системе налогообложения 52,4%, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц 19,8% и подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности 11,8%.
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