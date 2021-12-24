По состоянию на 1 декабря 2021 года на учете в налоговых органах Витебской области состояло 23947 индивидуальных предпринимателей и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года их численность увеличилась на 359 или на 1,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, за 11 месяцев 2021 года от данной категории плательщиков в бюджет уплачено 52,6 млн. рублей налогов и других платежей. Удельный вес поступлений от индивидуальных предпринимателей составил 2,3% в общих поступлениях бюджета области.

Около 80 процентов поступлений от индивидуальных предпринимателей сформировано за счет следующих доходных источников: налога при упрощенной системе налогообложения 52,4%, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц 19,8% и подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности 11,8%.