ЭКОНОМИКА РБ

ЗАММИНИСТРА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ 25 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»

15:33 24.12.2021 Заместитель министра транспорта и коммуникаций Дубина Сергей Станиславович 25 декабря 2021 г. проведет «прямую линию» по вопросам, находящимся в компетенции Минтранса. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, дозвониться на «прямую линию» можно будет с 9.00 до 12.00 часов по телефону 8 (017) 351-14-01.