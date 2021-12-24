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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАММИНИСТРА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ 25 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
15:33 24.12.2021
Заместитель министра транспорта и коммуникаций Дубина Сергей Станиславович 25 декабря 2021 г. проведет «прямую линию» по вопросам, находящимся в компетенции Минтранса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, дозвониться на «прямую линию» можно будет с 9.00 до 12.00 часов по телефону 8 (017) 351-14-01.
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