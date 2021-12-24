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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ УПАЛИ НА 5,2%
14:38 24.12.2021
В январе-ноябре 2021 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 19,6 млн тонн грузов, или 94,8% к январю-ноябрю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 2179,7 млн тонно- километров, или 99,98% к соответствующему периоду 2020 года.
Организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 19,6 млн тонн грузов, или 94,8% к январю-ноябрю 2020 г.
В январе-ноябре 2021 г. пассажирооборот составил 828,5 млн пассажиро-километров, или 90,1% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 128,3 млн человек, или 92,1% к январю- ноябрю 2020 г.
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