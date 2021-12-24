В январе-ноябре 2021 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 19,6 млн тонн грузов, или 94,8% к январю-ноябрю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 2179,7 млн тонно- километров, или 99,98% к соответствующему периоду 2020 года.

Организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 19,6 млн тонн грузов, или 94,8% к январю-ноябрю 2020 г.

В январе-ноябре 2021 г. пассажирооборот составил 828,5 млн пассажиро-километров, или 90,1% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 128,3 млн человек, или 92,1% к январю- ноябрю 2020 г.