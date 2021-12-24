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ЭКОНОМИКА РБ


ИНВЕСТИЦИИ – ПРИОРИТЕТНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ И РАБОЧИХ МЕСТ, РОСТА ДОХОДОВ ГРАЖДАН – МИНЭКОНОМИКИ


14:09 24.12.2021

Привлечение инвестиций – это приоритет для регионов и отраслей, поскольку без них не может быть развития: новых производств и рабочих мест, соответственно, роста доходов. Об этом заявила заместитель Министра экономики Анжелика Никитина в ходе рабочей поездки 23 декабря в Могилевскую область.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, что для этого не прекращается системная работа по нескольким направлениям.

«Во-первых, нормативная база. Подготовлены обновленные проекты Декрета № 10, Налогового кодекса, Законов об инвестициях и свободных экономических зонах. Документы уже рассмотрены обеими палатами Парламента. Предложенные корректировки законодательства будут способствовать повышению привлекательности белоруской юрисдикции и заинтересованности бизнеса в реализации производственных проектов в регионах.

Во-вторых, инвестпроекты. В следующем году предстоит завершить «инвестиционную пересменку», запустив ряд крупных бизнес-инициатив областного значения. Для Могилевщины это, например, мусороперерабатывающий завод, строительство электростанции на возобновляемых источниках энергии в Быхове, производство слоистых пластиков, техническое перевооружение и модернизация на Осиповичском заводе автомобильных агрегатов.

В-третьих, инфраструктура. Предстоит подготовить пустующие либо неоптимально используемые индустриальные площадки для прихода инвестора, создать для них инфраструктуру по принципу «последней мили». Это важнейшая задача местной власти, администраций СЭЗ и ключевое условие для запуска нового инвестиционного цикла», – отметила в своем докладе Анжелика Никитина.

Во время сессии депутаты интересовались ходом разработки концепции государственной политики регионального развития. Заместитель главы экономического ведомства пояснила, что по итогам установочного заседания рабочей группы определен алгоритм действий. В настоящее время анализируются нормы законодательства, доказавшие свою эффективность, на предмет их внедрения в документ, отрабатывается методология. В этом процессе активно участвуют парламентарии, госорганы, экспертное и научное сообщество, другие заинтересованные. В первом квартале следующего года планируется выйти на конкретный результат и внести концепцию на рассмотрение Главы государства.
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