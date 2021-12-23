Заместитель министра связи и информатизации Гордеенко Наталья Михайловна 28 декабря с 10.00 до 11.00 проведет выездной прием граждан и юридических лиц в Пуховичском региональном узле почтовой связи с одновременным подключением «прямой телефонной линии».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи, место проведения приема: г. Марьина Горка, ул. Новая Заря д. 35, кабинет 132.

Дозвониться на «прямую линию» можно будет про телефону (8-01713) 5-51-08.

Телефон для предварительной записи на прием в рабочие дни (8-01713) 5-42-61 (с 8.30 до 16.00).