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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАММИНИСТРА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРОВЕДЕТ 28 ДЕКАБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ПУХОВИЧСКОМ РАЙОНЕ
13:20 24.12.2021
Заместитель министра связи и информатизации Гордеенко Наталья Михайловна 28 декабря с 10.00 до 11.00 проведет выездной прием граждан и юридических лиц в Пуховичском региональном узле почтовой связи с одновременным подключением «прямой телефонной линии».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи, место проведения приема: г. Марьина Горка, ул. Новая Заря д. 35, кабинет 132.
Дозвониться на «прямую линию» можно будет про телефону (8-01713) 5-51-08.
Телефон для предварительной записи на прием в рабочие дни (8-01713) 5-42-61 (с 8.30 до 16.00).
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