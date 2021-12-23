В январе-ноябре 2021 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 11 715, млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,5% к уровню января-ноября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 83,6%, в обрабатывающей промышленности – 103,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 102,5% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 103,1%.