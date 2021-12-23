|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 100 ТЫС.РУБЛЕЙ АКЦИЗОВ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
12:06 24.12.2021
Инспекцией МНС по Дзержинскому району в ходе проведения выборочной проверки в отношении ООО «С» установлены факты ввоза на территорию Беларуси из России в период с апреля 2017 г. по март 2021 г. масла универсального тракторного, предназначенного для применения в дизельных двигателях, трансмиссиях, гидравлическом оборудовании, бортовых и гидромеханических передачах сельскохозяйственного оборудования, которое является подакцизным товаром.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, вместе с тем, акцизы при ввозе масла универсального тракторного организацией не исчислены и не уплачены.
По результатам проверки исчислены акцизы при ввозе масла тракторного универсального в сумме 100,2 тыс.руб., которые уплачены в бюджет в полном объеме.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2021
Курсы в банках
на 24.12.2021
Конвертация в банках
на 24.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте