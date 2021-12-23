Инспекцией МНС по Дзержинскому району в ходе проведения выборочной проверки в отношении ООО «С» установлены факты ввоза на территорию Беларуси из России в период с апреля 2017 г. по март 2021 г. масла универсального тракторного, предназначенного для применения в дизельных двигателях, трансмиссиях, гидравлическом оборудовании, бортовых и гидромеханических передачах сельскохозяйственного оборудования, которое является подакцизным товаром.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, вместе с тем, акцизы при ввозе масла универсального тракторного организацией не исчислены и не уплачены.

По результатам проверки исчислены акцизы при ввозе масла тракторного универсального в сумме 100,2 тыс.руб., которые уплачены в бюджет в полном объеме.