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ЭКОНОМИКА РБ
КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР ИНВЕСТИРОВАЛ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПОЧТИ 2 МЛН РУБЛЕЙ
11:43 24.12.2021
ОАО «Кричевцементношифер» за январь-ноябрь 2021 года инвестировало в основной капитал почти 2 млн рублей, это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, прирост наблюдается практически по всем важнейшим показателям работы. Экспорт увеличился на 11%, составив без малого 30 млн долларов, среднемесячная заработная плата – на 14%.
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