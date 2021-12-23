ЭКОНОМИКА РБ

КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР ИНВЕСТИРОВАЛ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПОЧТИ 2 МЛН РУБЛЕЙ

11:43 24.12.2021 ОАО «Кричевцементношифер» за январь-ноябрь 2021 года инвестировало в основной капитал почти 2 млн рублей, это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, прирост наблюдается практически по всем важнейшим показателям работы. Экспорт увеличился на 11%, составив без малого 30 млн долларов, среднемесячная заработная плата – на 14%.