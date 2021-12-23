ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 0,7%

11:28 24.12.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-ноябрь 2021 года в текущих ценах составил 12 656,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области подрос на 0,7% к уровню января-ноября 2020 г.