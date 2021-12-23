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ЭКОНОМИКА РБ
УСТАНОВЛЕНЫ ТАРИФЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ НА 2022 ГОД
10:57 24.12.2021
Александр Лукашенко 23 декабря подписал Указ № 507 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год». Об сообщается на сайте президента.
В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения, в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг, повысятся в пределах $5.
Повышение тарифов будет произведено в 2 этапа: с 1 января - на жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления, на 11,1 рубля (в эквиваленте на $3,92); с 1 июня - на тепловую и электрическую энергию, газ природный и сжиженный на цели отопления на Br3,04 (в эквиваленте на $1,08).
В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности.
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